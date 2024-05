Paura a Marsiglia, tre calciatori aggrediti da malviventi: spari e proiettili nelle auto

Faris Moumbagna, Jean Onana e Bamo Meité, tre giocatori del Marsiglia, sono stati aggrediti da alcuni malviventi

Faris Moumbagna, Jean Onana e Bamo Meité sono stati aggrediti nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio mentre tornavano a casa con le rispettive automobili. Secondo le ricostruzioni delle autorità locali, i tre avrebbero sbagliato strada, finendo in un vicolo cieco dove i malviventi li avrebbero aggrediti per cercare di portargli via le vetture.

Un proiettile ha raggiunto l’auto di Onana, mentre gli altri sono finiti su quella di Moumbagna; Meite, che era dietro di loro di qualche metro, non è stato preso di mira. Sembra che i calciatori siano riusciti a sfuggire al tentativo di aggressione e che siano in buona salute ma estremamente scioccati, così come il Marsiglia.