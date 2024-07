Sancho PSG, i francesi si INSERISCONO e propongono lo scambio: JUVE BEFFATA?

Il PSG si inserisce di prepotenza nella trattativa tra Juve e Manchester United per Sancho: ecco la strategia dei francesi

Stando a quanto spiega L’Equipe, il PSG non ha perso le speranze di ingaggiare Kvaratskhelia ma, allo stesso tempo, si sta guardando in giro in cerca di alternative. Una di queste porterebbe all’acquisto di Jadon Sancho, da tempo nel mirino della Juve.

Allo United interessa il profilo di Manuel Ugarte, in uscita dalla formazione parigina che potrebbe quindi pensare ad uno scambio per tagliare fuori definitivamente la concorrenza bianconera e non.