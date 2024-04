Frosinone Salernitana: Di Francesco si è ritrovato, Colantuono no

Frosinone Salernitana, voti e giudizi dei quotidiani: Di Francesco positivo, Colantuono no. Ecco i peggiori e i migliori della sfida

Frosinone Salernitana ha determinato con il suo 3-0 finale un importante salto in avanti per i padroni di casa nella corsa salvezza e la retrocessione matematica dei campani. Ecco i voti più significativi dati da La Gazzetta dello Sport.

I DUE MISTER – Di Francesco riceve un 6,5: «Quinto risultato utile di fila. Ha trovato la quadra, i tanti infortuni pesavano». Per Colantuono lieve insufficienza, 5.5: «Non è certo il primo responsabile della retrocessione in una stagione maledetta, certo che i punti fatti sono ben pochi».

I MIGLIORI – L’autore del definitivo 3-0, Zortea, si merita il 7: «Sa quando spingere e quando restare. Suo il cross per Valeri sul rigore e poi la prima gioia personale in giallazzurro». Per la Salernitana si salva con il 6 Vignato: «Buon debutto dal 1′ in A. Il più vivo dei suoi, va anche in gol ma è annullato per fuorigioco».

I PEGGIORI – Unico insufficiente del Frosinone è Bonifazi col 5,5: «La squadra balla un po’ nel finale». Nella Salernitana Basic è da 5 (ma anche altri): «Frangiflutti davanti alla difesa ma tiene il baricentro troppo basso, dando campo al Frosinone».