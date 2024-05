Mercato Napoli, la rivoluzione estiva di De Laurentiis: allenatore, big e il club degli indecisi

Il futuro del Napoli passa dalla rivoluzione estiva nella testa di Aurelio De Laurentiis: in primis l’idea sull’allenatore poi i giocatori

Il futuro del Napoli passa dalla rivoluzione estiva nella testa di Aurelio De Laurentiis: in primis l’idea sull’allenatore poi i giocatori.

Proprio su questo punto di vista punta il tiro Il Mattino. Tanti gli indecisi in vista della prossima stagione e a guidare il gruppo c’è Kvaratskhelia: il suo rinnovo è ancora in alto mare. Insieme a lui anche Meret, Politano, Raspadori e Simeone. Diverso il futuro di Osimhen che a fronte di un’offerta importante verrà ceduto, in Premier la destinazione più papabile. Il tutto, però, dovrà essere deciso in base a chi sarà l’allenatore: Pioli in pole, Italiano e Conte inseguono. Nomi diversi, modi di giocare differenti e anche sulla scelta dei giocatori potrebbero influire. In ogni caso sarà rivoluzione.