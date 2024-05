Salernitana Verona: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana e Verona: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana e Verona. Una sfida decisiva soprattutto per gli ospiti, che in caso di vittoria sarebbero matematicamente salvi, mentre qualsiasi altro risultato rimanderebbe i discorsi all’ultima giornata. Per i padroni di casa invece, ultimi e già retrocessi in Serie B, si tratta del congedo dai propri tifosi in questa stagione e, come Colantuono ha spesso ribadito dal suo arrivo in panchina, la volontà sarà quella di onorare la categoria fino all’ultimo. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski. All. Baroni.

Salernitana-Verona: orario e dove vederla

Salernitana-Verona gara delle ore 18.30 di lunedì 20 maggio, che proseguirà la 37ª giornata della Serie A, la diciottesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.