Semplici: «Il Sassuolo adesso può farcela. Udinese: ecco le COLPE di Samardzic. A Empoli sono abituati a lottare per salvarsi»

Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari, ha parlato proprio della salvezza e della sua ex squadra ora allenata da Ranieri

In A Leonardo Semplici ha guidato Spal, Cagliari e Spezia, sa cosa significa stare nella lotta per non retrocedere. Perciò, a La Gazzetta dello Sport, fa il punto su quanto sta vedendo a 3 giornate dalla conclusione del campionato.

IL SASSUOLO OGGI – «La differenza di motivazioni con l’Inter ha fatto la differenza. E adesso anche loro possono sperare. Soprattutto perché hanno acquistato fiducia».

LA DELUSIONE DELLA STAGIONE – «Si, ma solo perché ci aveva abituato bene in passato. E’ sempre stato o a metà classifica o nella parte sinistra. Così, vederlo in fondo stupisce. C’è da dire che qualche alibi c’è: l’infortunio a Berardi è stato devastante».

LE VITTORIE CON JUVE E INTER – «E’ successo anche a me l’anno scorso allo Spezia: abbiamo battuto Milan e Inter e poi perso con la Cremonese e altre squadre di blasone inferiore. Contro le grandi è più facile trovare le motivazioni e magari ti sottovalutano».

L’INVOLUZIONE DI SAMARDZIC – «Non essendo dentro l’ambiente è difficile da spiegare. Il fatto di essere stato a un passo dall’Inter o comunque accostato ad altre big può avere influenzato il ragazzo che comunque ha grandi qualità. Ma non è solo colpa sua: tutta la squadra non ha mai trovato il passo giusto».

EMPOLI – «Li si sa dall’inizio quale è l’obiettivo, quando ci sono difficoltà nessuno perde la testa, c’è un’unità granitica e l’ambiente è sempre compatto. E questo può pesare».

CAGLIARI – «Lì ci ho lasciato il cuore, abbiamo ottenuto una salvezza straordinaria e sono legatissimo a pubblico e società. L’esperienza di Ranieri, l’uomo che li ha riportati in A, può fare la differenza. Il calendario non è semplicissimo, probabilmente sarà decisiva la sfida con il Sassuolo alla penultima. Merita la salvezza perché è una squadra che non molla mai e ha una mentalità che mi piace».

