Sassuolo Cagliari, Lapadula: «La curva piena ha fatto effetto»

Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria contro il Sassuolo in trasferta per 2-0

Gianluca Lapadula ha realizzato il 2-0 decisivo per il Cagliari nella trasferta contro il Sassuolo. Ecco le sue parole una volta terminata la gara.

LE EMOZIONI – «Siamo contenti, la salvezza era l’obiettivo stagionale e l’abbiamo raggiunta. La scorsa stagione abbiamo iniziato un percorso con mister Ranieri per tornare in Serie A, ce l’abbiamo fatta e quest’anno abbiamo mantenuto la categoria conquistata lo scorso anno. Ci godiamo il momento. Bari e Reggio Emilia sono due momenti bellissimi che ho vissuto con questa maglia: me li tengo stretti».

RINGRAZIAMENTO AI TIFOSI – «Oggi, la curva piena e tutta rossoblù ha fatto tanto effetto: è stato molto stimolante fin dal riscaldamento vedere tutti i tifosi a supporto, questo ci ha trasmesso tanta energia. I nostri tifosi sono davvero di alto livello, li ringraziamo per averci sempre sostenuto durante la stagione: sono stati fondamentali per raggiungere l’obiettivo».

ELEMENTI CHIAVE – «Il Mister è un punto di riferimento per tutta la squadra, per la Società e per la Sardegna. Era molto importante, dopo la sconfitta contro la Lazio, che lui rimanesse con noi: in quel momento lì ci siamo compattati e punto dopo punto ne siamo venuti fuori. Ambiente, gruppo e Società hanno fatto la differenza e sono stati gli elementi chiave per questa salvezza».