Juve Weah: «Un sogno essere qui in bianconero, cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno»

Le parole di Timothy Weah, esterno della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in casa contro il Milan

Timothy Weah ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Milan. Di seguito le sue parole.

SENSAZIONI POST GARA – «E’ stata una bella partita in un momento difficile per tutta la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare bene tutti insieme e a stare concentrati per la prossima gara contro la Roma».

COME STA LUI – «Bene, sono felice di essere qui. Per me è un’opportunità grande».

CRESCITA – «Si tutti i giorni».

MOVIMENTI OFFENSIVI – «Un sogno essere alla Juventus, cerco di migliorare giorno dopo giorno, anche dal punto di vista difensivo. Non è semplice ma sono contento con tutto il gruppo e l’allenatore».

CONTRO IL MILAN – «Una benedizione giocare con la Juve. Cerco sempre di onorare la maglia e di dare il mio meglio».

