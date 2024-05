Conte Milan, una clamorosa indiscrezione manda in visibilio i tifosi. Lui è il sogno rossonero

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha spiegato la situazione di Conte dando un clamoroso retroscena sul Milan

CONTE – «Il nome che accende l’entusiasmo della piazza in maniera naturale ed inequivocabile è quello di Antonio Conte. La realtà che abbiamo verificato, al contrario, ci racconta di un’apertura da parte dello stesso Conte nello sposare un progetto che possa avere durata pluriennale, che sia mirato alla costruzione e non all’ossessione della vittoria sin da subito. Uno scenario possibile a patto di una chiarezza comunicativa che eviti di identificare il tecnico come l’uomo della provvidenza e del successo ad ogni costo e nell’immediato, ma che piuttosto lo veda come fondamentale tassello di un mosaico ben più strutturato».

