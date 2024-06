Deschamps: «Thuram è migliorato in una COSA. In Francia i giovani giocano di più che in Italia. Rabiot, Pavard, Theo Hernandez e Pogba: ecco cosa penso del loro FUTURO»

Didier Deschamps, commissario Tecnico della Francia, ha parlato di varie tematiche riguardanti la sua Nazionale

RABIOT – «So che sta bene a Torino dove è rimasto l’anno scorso senza la Champions, che invece potrebbe giocare la prossima stagione. Ne parliamo a volte, sta a lui decidere, è libero e ha molta scelta».

THURAM EREDE DI GIROUD – «Marcus ha vissuto una bella stagione con l’Inter, migliorando in efficacia, in sintonia con Lautaro Martinez. Marcus può giocare in tutto l’attacco. Non ha le stesse caratteristiche di Olivier, ma può esserne l’erede. E anche se per Giroud è l’ultimo Europeo, è importante contare sulla sua esperienza».

PAVARD – «So bene che preferisce giocare da centrale, anche se con l’Inter evolve in un sistema diverso dal nostro, visto che Inzaghi gli chiede anche di salire molto. E’ evidente che oggi si senta più a suo agio che in passato da centrale».

THEO HERNANDEZ VIA DAL MILAN – «Ne abbiamo parlato a marzo. In generale non c’è lo stesso entusiasmo della stagione dello scudetto, ma mi sembrava fosse felice al Milan dove ha fatto pure il capitano, da straniero. Comunque, organizzare una tournée in Australia in pieno ritiro della nazionale, non è molto simpatico».

GIOVANI – «In generale, e in Francia in particolare, i giovani giocano di più. Forse meno in Italia dove è più difficile farsi spazio. Da noi ormai si fa pre-formazione con criteri professionistici dai 12 anni e così i giovani sono pronti prima».



POGBA – «Sono dispiaciuto. Ci sentiamo spesso. Ha vissuto un periodo difficile. L’avrei portato al Mondiale se non si fosse infortunato. Conoscendolo non posso credere si sia dopato volontariamente. C’è però una positività, attendiamo l’appello dal Tas. Gli auguro di tornare in campo, ha la forza mentale per farlo»