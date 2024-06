Ventura ELOGIA Spalletti: «Ho molta FIDUCIA nella NAZIONALE. Luciano farà bene» – VIDEO

Giampiero Ventura, ex allenatore della Nazionale, presente all’evento della fondazione Vialli e Mauro, ha parlato di diversi temi legati al calcio

Giampiero Ventura, presente all’evento della fondazione Vialli e Mauro, ha parlato di diversi temi legati al calcio e anche alla Juve.



Una giornata speciale…

«Una giornata straordinaria, perché ritrovi tante persone e lo fai per un motivo importante. C’è il piacere di esserci per fare qualcosa di utile».

Ha fiducia nella Nazionale?

«Alla Nazionale si può dare fiducia a prescindere. Ho allenato Spalletti e gli faccio un grande in bocca al lupo».

Spalletti è arrivato in Nazionale al momento giusto?

«Si. È arrivato dopo uno scudetto straordinario. I risultati determinano nel calcio. L’augurio è che Luciano faccia bene».

Il prossimo anno sarà quello giusto per le italiane?

«Si potrebbe. Sarà necessario avere qualche idea. Il calcio monotematico annoia. In Europa puoi giocare creando situazioni nuove e stimolanti. È stata un’annata importante e speriamo serva per i prossimi».

Su Bonucci…

«Abitiamo vicini a Torino. Lui ha la personalità per fare l’allenatore. Ha avuto solo qualche piccolo screzio nell’ultima parte della carriera. Ma ha fatto la storia della Juventus e faccio tanti complimenti».

Sulle seconde squadre…

«Il problema non sono quelle, ma come le sviluppi. La Juve ha scoperto attraverso la seconda squadra che ha un capitale importante. Il lavoro della seconda squadra serve per creare giocatori pronti per la prima».