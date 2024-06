Calciomercato Serie A: i 5 giocatori che bloccano il mercato di Inter, Milan, Juve, Roma e Napoli. Ecco chi deve andare VIA per gli ingressi di Gudmundsson, Fofana, Douglas Luiz, Soulé e Lukaku

La panoramica generale dei calciatori che al momento bloccano le operazioni delle big del campionato di Serie A

La Gazzetta dello Sport oggi propone un’interessante analisi sul mercato di alcune big della Serie A. Proponendo 5 nomi di giocatori in uscita e che, però, non vogliono andarsene, bloccando così altrettante operazioni in entrata. Ecco il quadro descritto dal quotidiano.

INTER – Il piano del club: Arnautovic via per dare la caccia a una seconda punta, con Gudmundsson del Genoa in pole.

MILAN – Youssouf Fofana è il nome individuato dal Milan per rinforzare il centrocampo, ma chi esce? Bennacer è l’indiziato.

JUVENTUS – All’Aston Villa piace McKennie? Beh, la Juve ricambia con l’interesse per Douglas Luiz. Si tratta…

ROMA – Dybala ha una clausola da 12 milioni, Fenerbahçe di Mou interessato: dovesse partire, giallorossi su Soulé.

NAPOLI – Lo scambio Lukaku (più soldi) per Osimhen è praticamente sfumato con l’arrivo sulla panchina del Chelsea di Enzo Maresca. A questo punto diventa complicato per il Napoli regalare il belga ad Antonio Conte, in attesa di conoscere il futuro del nigeriano.