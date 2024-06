Francia, le pre-convocazioni per le Olimpiadi: la DECISIONE UFFICIALE su Mbappé

Thierry Henry, CT della Nazionale francese olimpica, ha reso note le preconvocazioni della Francia per i Giochi Olimpici di Parigi

C’è tanta attesa in Francia per i Giochi Olimpici di quest’estate a Parigi. Anche se non ha la storia olimpica di atletica e nuoto, il calcio rimane lo sport più seguito al mondo e dunque attira sempre l’attenzione, in particolare quest’anno con la possibilità di vedere Mbappé alle Olimpiadi. Uno scenario cancellato da Henry che non l’ha convocato, molto probabile a causa delle indicazioni del suo nuovo club ovvero il Real Madrid.

PORTIERI: Chevalier, Nkambadio, Restes, Risser.

DIFENSORI: Diakité, Estève, Locko, Lukeba, Sildillia, Truffert, Yoro.

CENTROCAMPISTI: Akliouche, Chotard, Doué, Koné, Millot, K. Thuram, Ugochukwu, Zaire-Emery.

ATTACCANTI: Barcola, Kalimuendo, Lacazette, Mateta, Olise, Tel.