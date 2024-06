Di Canio, che MAZZATA a LEAO: «Vinicius non pensa al disco rap»

Di Canio manda una FRECCIATINA LEAO: «Vinicius non pensa al disco rap». Altra puntura dell’ex attaccante al portoghese del Milan

Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Vinicius Junior, lanciando una frecciatina a Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

Le sue parole: «Nel brasiliano c’è la fame, la rabbia di migliorare e vincere, poi avrà sicuramente anche i suoi Hobby, ma non gli importa di sbrigarsi a fare l’allenamento perché deve correre in studio per registrare il disco Rap che dura 8 ore. Bisogna stare sul campo e non avere spreco di energie»