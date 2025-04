Osimhen Manchester United, ulteriore pressing degli inglesi rispetto a quella squadra. Le ultime - Calcio News 24

Osimhen Manchester United, ulteriore pressing da parte degli inglesi per il centravanti del Napoli. Ecco le ultime indiscrezioni

Secondo quanto riportato da TEAMTalks, Osimhen è praticamente vicino ad essere ceduto definitivamente dal Napoli alla fine di questa stagione. Nel mezzo anche un possibile duello di mercato tra il Manchester United e la Juve.

Tuttavia il Napoli vuole spingere per far si che il centravanti vadi in Inghilterra piuttosto che vestire la maglia bianconera. Staremo a vedere.