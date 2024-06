Di Canio punge Leao: «Vinicius non pensa al disco rap da registrare»

Le parole di Paolo Di Canio su Rafael Leao, dopo il confronto tra l’esterno del Milan e quello del Real Madrid Vinicius

Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Vinicius Junior, lanciando una frecciatina a Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore, che seguono quelle di Capello.

CAPELLO – «Un giocatore come Vinicius ha parlato di gruppo, di aiutarsi. Ci sono giocatori che non dovrebbero andare a registrare 9 ore un disco. il disco vero è quello di Milanello, di Madrid, di quelli che lavorano tutti i giorni per non accontentarsi. ma per questo serve una guida, un allenatore e una società che vuole raggiungere determinati obiettivi. Leao avrebbe bisogno di qualche cosa di diverso, ha una potenzialità enorme e qualcosa di livello fisico anche più di Vini ma lo deve tirare fuori».

DI CANIO – «Nel brasiliano c’è la fame, la rabbia di migliorare e vincere, poi avrà sicuramente anche i suoi Hobby, ma non gli importa di sbrigarsi a fare l’allenamento perchè deve correre in studio per registrare il disco Rap che dura 8 ore. Bisogna stare sul campo e non avere spreco di energie».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM