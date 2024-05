Sofia Goggia FESTEGGIA dopo Atalanta Marsiglia su Twitter: «Ol salàm l’è mèi de la baguette»

La sciatrice alpina e campionessa olimpica Sofia Goggia festeggia così l’Atalanta in Finale d’Europa League dopo aver battuto il Marsiglia

L’Atalanta in Finale d’Europa League unisce tutti: dalla squadra alla città fino ad arrivare a tutti i bergamaschi che in Italia e nel mondo portano in alto il nome della Città dei Mille. Tra i tanti spicca la sciatrice bergamasca Sofia Goggia, che non ha esitato a festeggiare.

La campionessa olimpica infatti ha festeggiato così su Twitter la vittoria dell’Atalanta contro il Marsiglia: «Ol salàm l’è mèi de la baguette»