Lukaku CONTRO i tifosi dell’Inter: «I migliori sostenitori non solo loro. Preferisco QUELLA TIFOSERIA»

Romelu Lukaku, ex centravanti dell’Inter e attuale della Roma, ha criticato velatamente i tifosi nerazzurri: elogi ai supporters della Roma

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Lukaku ha velatamente criticato i tifosi dell’Inter:

PAROLE – «Sono sempre stato impressionato dallo stadio Olimpico, quando noi entriamo in campo al riscaldamento sentiamo già il sostegno dei tifosi e questo ti dà uno stimolo in più per fare meglio. I tifosi romanisti sono speciali, è molto bello vivere il loro sostegno. Il gol memorabile con la maglia della Roma è stato quello contro il Lecce del 2-1. Sto veramente bene con tutta la squadra: Pellegrini, Dybala Paredes, Aouar e Ndicka. Chiellini è il difensore più forte che abbia mai affrontato».