Infortunio Kolasinac, RECUPERATO il difensore per la FINALE d'Europa League

Kolasinac recupera dal suo infortunio e sarà presente in vista di Atalanta Leverkusen: valevole per la FINALE d’Europa League

Novità importanti in vista di Atalanta Leverkusen: dall’infortunio infatti Gian Piero Gasperini recupera il difensore Kolasinac (perno della retroguardia nerazzurra).

Infatti il difensore bosniaco risulta che oggi si sia allenato in gruppo così come Holm, mentre De Roon oggi ha fatto terapie. Oggi a Zingonia seduta prevalentemente tecnico tattica preceduta con l’attivazione in palestra.