Torino Vanoli, arriva la svolta per il futuro: i dettagli

Il Torino e Vanoli sono sempre più vicini: Vagnati ha trovato l’erede di Juric per la prossima stagione e sta lavorando per chiudere

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il tecnico sarebbe la svolta della carriera dopo l’anno e mezzo fatto bene al Venezia (ancora in corsa per la promozione in A). Intanto sul contratto spuntano due clausole per poterlo prendere: la prima è 500 mila euro nel caso dovesse restare in B con i lagunati, oppure un milione se dovesse fare il salto in massima serie.