Juve, la Next Gen è una miniera d’oro sul mercato: i dettagli

La Juve con la sua Next Gen ha in casa una vera e propria miniera d’oro che potrebbe tornare molto utile anche sul mercato. Ci sono quattro giocatori che stanno facendo bene in prestito e potrebbero tornare alla base: Soulé, Huijsen, Barrenechea e Kaio Jorge.

Potrebbero perché nelle idee di Giuntoli non è esclusa la possibile cessione visto l’interesse attorno ai giocatori. Sull’argentino ci sarebbero Crystal Palace e Newcastle (valutazione 35 milioni). Mentre su difensore olandese in pole è il Dortmund (30 milioni). Poi gli altri potrebbero rientrare in qualche scambio come il centrocampista per Gudmundsson. Dal Genoa arriveranno poi anche i 10 milioni del riscatto di De Winter, oltre ai 10-15 della valutazione di Iling Junior. Insomma una vera e propria miniera d’oro che potrebbe portare nelle casse bianconere oltre 85 milioni. Lo scrive Tuttosport.