Dimarco, gol spettacolare alla Roberto Carlos in Inter-Parma – VIDEO

Dimarco, gol alla Roberto Carlos in Inter-Parma per l’ex giocatore dei nerazzurri: sinistro imparabile che lascia di stucco Handanovic

Gol spettacolare di Federico Dimarco in Inter-Parma, l’ex nerazzurro realizza una rete alla Roberto Carlos nella sfida di San Siro di oggi pomeriggio alle ore 15. Entrato nell’intervallo per sostituire il compagno Gobbi, il calciatore del Parma è stato protagonista di una grande prestazione a San Siro contro la sua ex squadra, l’Inter. Prima, salvando in due occasioni sulla linea, di cui una con possibile fallo di mano e conseguente calcio di rigore per l’Inter, ma poi si è riscattato con una rete deliziosa.

Al minuto 79 Dimarco porta in vantaggio il Parma un po’ a sorpresa nel pomeriggio di San Siro dopo un lungo dominio nerazzurro, senza però esser riuscita a trovare il gol del vantaggio. Dopo una palla vacante sulla trequarti, Dimarco scarta un avversario, guarda la porta e dagli oltre trenta metri lascia partire un esterno sinistro imparabile per Handanovic, che resta a guardare la traiettoria e il pallone si insacca alle sue spalle per lo 0-1. Clamoroso a San Siro, grande gol dell’ex che celebra un momento d’oro dopo la rete realizzata con l’Under 21 nella scorsa settimana.