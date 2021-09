Dimensioni campo Spezia: Pioli si lamenta delle misure del terreno di gioco del Picco. Il confronto con l’Allianz Stadium

«Temevo questa partita, anche perché le dimensioni del campo non sono quelle adatte e non penso che questo sia corretto. In Serie A le misure del terreno di gioco dovrebbero essere uguali per tutti». Lo ha dichiarato Stefano Pioli nel post partita di Spezia-Milan.

Lo stadio Picco di La Spezia è infatti di dimensioni inferiori rispetto a San Siro e all’Allianz Stadium. Le misure dei due stadi sono 105 x 68 metri, mentre il terreno di gioco che ospita le partite dello Spezia 105 x 65 metri.