Dionisi Sampdoria, Ferrero nega: «Non ho visto nessuno»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, fa chiarezza sull’interesse per Alessio Dionisi dell’Empoli: le sue parole

Massimo Ferrero nega qualsiasi incontro con Alessio Dionisi. Il presidente della Sampdoria, sulle pagine de Il Secolo XIX, rivela una telefonata con l’agente del tecnico per capire a che punto sarebbero i dialoghi con il club toscano.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU SAMPNEWS24

«Non ho visto nessuno. Ho telefonato al presidente dell’Empoli Corsi nei giorni scorsi per chiedergli il permesso di incontrare Dionisi, visto che è ancora sotto contratto con l’Empoli. Corsi non me l’ha dato e io me ne sono stato, sono sempre molto rispettoso dei miei colleghi. E a scanso di equivoci nemmeno Osti o Pecini hanno incontrato Dionisi. Ho avuto io un contatto con il suo agente, dicendogli di avvisarmi se e quando Dionisi decidesse di lasciare l’Empoli e risolvesse lui con Corsi. Ma che mi crediate o no, non ho ancora scelto il prossimo allenatore».