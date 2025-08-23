Diouf ufficialmente dell’Inter: come vuole utilizzarlo Chivu. Contro il Torino… I piani del tecnico per il suo difensore

Il mercato Inter ha chiuso uno dei colpi più significativi della propria sessione estiva con l’arrivo di Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 proveniente dal Lens. Dopo l’ufficialità, tocca ora al tecnico Cristian Chivu integrare il nuovo acquisto all’interno delle rotazioni di centrocampo, in vista dell’esordio in campionato contro il Torino previsto lunedì sera a San Siro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea della dirigenza è chiara: consegnare subito Diouf all’allenatore e dargli tempo di ambientarsi senza pressioni eccessive. Il francese è considerato un talento già pronto a incidere, grazie alle sue doti fisiche e alla capacità di cambiare ritmo in mezzo al campo, qualità che potrebbero rivelarsi decisive nella costruzione del nuovo progetto nerazzurro.

Chivu ha in mente di alternare il consolidato 3-5-2 con il 3-4-1-2, un modulo che consentirebbe di sfruttare al meglio la forza fisica e l’intensità di Diouf, liberando spazio per un trequartista alle spalle della coppia d’attacco Lautaro-Thuram. Il nuovo numero 17 nerazzurro, con i suoi 187 centimetri di altezza e una naturale predisposizione al box-to-box, rappresenta il profilo perfetto per dare maggiore equilibrio e al tempo stesso spinta offensiva.



La nuova avventura di Diouf inizia ufficialmente oggi, con il primo allenamento ad Appiano Gentile insieme ai compagni. L’obiettivo immediato è inserirlo gradualmente nelle dinamiche della squadra, ma già contro il Torino dovrebbe essere convocato. È molto probabile che parta dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso per iniziare ad assaggiare il clima del campionato italiano.

L’acquisto di Diouf, costato 25 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, rientra nella linea tracciata dalla società nerazzurra e dalla proprietà Oaktree: puntare su giocatori giovani, dal grande potenziale, capaci di incidere fin da subito ma con prospettive di crescita nel lungo periodo.

Per Chivu, il francese rappresenta il tassello che mancava per arricchire il centrocampo e aprire a nuove soluzioni tattiche: l’Inter ha trovato il suo uomo in più.