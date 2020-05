Diretta gol in chiaro, domani Spadafora presenterà la bozza di decreto per poter superare l’ostacolo della Legge Melandri

Domani sarà una giornata decisiva per il calcio. Non solo per capire come e se ripartirà il campionato di serie A, ma anche per l’eventuale trasmissione in chiaro delle partite.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Giornale, il ministro Spadafora presenterà una bozza per poter superare la legge Melandri, che non permette la trasmissione in chiaro delle partite. È necessario un intervento legislativo per portare avanti il discorso.