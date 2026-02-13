Connect with us
Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Milan apre la 25esima giornata

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 25esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 25esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.

SEGUI QUI LA DIRETTA DI PISA MILAN

FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

