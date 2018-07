La Lega Calcio ha approvato l’offerta per i diritti TV non inclusivi che consente di trasmettere le partite di Serie A in diretta in cinema e teatri

Ora che è stato il risolto il problema dell’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2018-2021 (ecco dove vedere le partite del prossimo campionato) sta per arrivare una nuova rivoluzione per il nostro calcio. La Lega Calcio ha approvato all’unanimità il pacchetto non esclusivo per la trasmissione delle gare di campionato e questo include la possibilità di trasmettere i match di Serie A in diretta anche in cinema e teatri se questi si trovano ad un minimo di 80 chilometri di distanza dagli stadi in cui si stanno svolgendo le partite. L’offerta comprende anche i diritti radiofonici e gli highlights.

Per quanto riguarda le immagini salienti al momento sono previste tre diverse opzioni. Secondo quanto riporta SportMediaset, il primo pacchetto comprende un embargo dalle 19 di domenica per gli highlight delle partite di sabato e il match delle 12.30 di domenica. Per tutte le altre partite del fine settimana non è possibile trasmettere il riassunto dalle 22.45 in poi. Per il Monday Night l’embargo è invece previsto dalle 22.45 di lunedì. Per chi otterrà il secondo pacchetto gli highlights non potranno essere trasmessi dalle 22 per tutte le partite del sabato e il match domenicale all’ora di pranzo. Per le altre gare di domenica l’embargo partirà dalle 22.45 dello stesso giorno così come per il posticipo del lunedì. Il terzo e ultimo pacchetto prevede che la conclusione delle trasmissioni per i momenti salienti sarà dalle 22.45 del lunedì per tutte le partite della giornata di campionato.