Diritti TV serie A, cause da parte dei club. Oggi può partire l’ingiunzione, Sky chiede lo sconto: tutti rivogliono il campionato

I club sono sul piede di guerra e da oggi può partire l’ingiunzione nei confronti delle televisioni. Tuttosport in edicola oggi dedica ampio spazio al mancato pagamento dei diritti TV da parte di Sky, DAZN e IMG.

C’è chi chiede lo sconto e chi non vuole pagare la restante rata di maggio. Prima di pagare le TV vogliono far ripartire il campionato, ma i club non ci stanno: secondo le società i contratti devono essere rispettati anche senza ripresa del campionato.