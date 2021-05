Nessun accordo per ora sul pacchetto 2 dei diritti TV per il trienno 2021/2024: Assemblea di Serie A interrotta e poi ripresa

Nessun accordo ora per il pacchetto 2 dei diritti TV Serie A per il triennio 2021/2024. Come riporta Calcio e Finanza, l’Assemblea di Lega è stata sospesa intorno alle 19 per la mancanza di una via comune, riprendendo dopo le 20.

Al vaglio la proposta di Sky di 87,5 milioni di euro in media all’anno: le società accetterebbero solo qualora Sky rinunciasse ai due contenziosi aperti con la Lega ma non c’è stato nessun passo indietro. Si attendono aggiornamenti.