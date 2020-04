Diritti TV serie A, perdite per 440 milioni di euro in caso di stop. L’eventuale chiusura della stagione potrebbe causare ulteriori danni

Ad oggi lo scontro tra Lega Calcio e televisioni è proprio sull’eventuale sconto che quest’ultime chiedono per i diritti TV. Ci potrebbero essere però degli scenari differenti, come spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Cosa succederà in caso di stop totale della stagione? La Lega Calcio sarebbe costretta in questo caso ad attuare degli sconti. Un giro di affari con perdite enormi: in caso di chiusura della stagione ci saranno 440 milioni di perdite per il calcio italiano.