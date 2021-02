Diritti TV Serie A, slitta la decisione: duello Sky-DAZN. I dettagli

La decisione sui diritti TV Serie A è stata rinviata: ecco la situazione con il duello tra Sky e DAZN che vede due diverse offerte. Le ultime

Nessuna decisione presa dall’Assemblea di Lega sui diritti TV della Serie A, come spiega il giornalista Marco Bellinazzo su Twitter.

«La SerieA non vota sui diritti tv (rinvio a giovedì). In ballo le offerte di DAZN (più alta 840 mln) e SkyItalia (più bassa, 750, ma con l’aspetto allettante del canale per la Lega). Slitta ancora scelta sui fondi che da Londra spazientiti minacciano di alzarsi dal tavolo».