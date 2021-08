Diritti tv, si della Lega Serie A alla co-esclusiva Sky nei luoghi pubblici

Diritti tv, Sky trasmetterà in co-esclusiva la Serie A nei pubblici esercizi. Verrò poi creato un canale Youtube in arabo per il Medio Oriente

La riunione tenutasi in Lega Calcio oggi ha deliberato che Sky, per la prossima stagione, potrà trasmettere in co-esclusiva le sette partite di Serie A mancanti nei pubblici esercizi. Sarà ora necessaria l’autorizzazione di AGCom e AGCM per formalizzare il tutto.

Verrà inoltre creato un canale Youtube in lingua araba per le aree del Medio Oriente e del Nord Africa, dove verranno trasmesse cinque gare a settimana visibili unicamente nell’area interessata. Commenti a cura del nuovo Centro di Lissone della Lega Serie A