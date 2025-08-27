Djalò Besiktas, adesso è ufficiale: il portoghese lascia la Juve! I dettagli e il comunicato del club bianconero

Djalò Besiktas, ci siamo: il difensore portoghese lascia la Juve! I dettagli e il comunicato ufficiale del club bianconero

È arrivata la conferma ufficiale: Tiago Djalo, difensore centrale portoghese classe 2000, non è più un giocatore della Juventus. Il calciatore, noto per la sua fisicità e capacità di lettura difensiva, inizierà una nuova avventura in Turchia con il Besiktas a partire dalla stagione 2025/26. Il trasferimento, a titolo definitivo, segna un nuovo capitolo nella carriera dell’ex Lille, dopo un anno in prestito al Porto.

Un anno positivo al Porto

Durante la stagione 2024/25, Djalo ha indossato la maglia del Porto, totalizzando 17 presenze e 2 reti tra Primeira Liga, coppa nazionale ed Europa League. Il prestito ha permesso al difensore di ritrovare continuità e visibilità, elementi fondamentali per rilanciare la sua carriera dopo un periodo di transizione a Torino.

Dal Lille alla Juventus: una parentesi breve

Cresciuto calcisticamente in Portogallo, Djalo si è fatto conoscere al grande pubblico con il Lille, club francese con cui ha conquistato un titolo nazionale e una Supercoppa. Il suo trasferimento alla Juventus nel gennaio 2024 aveva suscitato interesse, ma il suo impiego è stato limitato: l’unica presenza ufficiale in bianconero risale al 25 maggio 2024, nella sfida contro il Monza all’Allianz Stadium.

Il progetto del Besiktas

Il Besiktas, una delle squadre più titolate della Super Lig, ha deciso di puntare su Djalo per rafforzare il reparto difensivo. Il club turco offrirà al giocatore un ruolo centrale nel progetto tecnico, con l’obiettivo di tornare competitivo sia in campionato che nelle competizioni europee. Per Djalo, si tratta di una sfida stimolante in un contesto calcistico in crescita.

La strategia della Juventus

Dal punto di vista economico, la cessione rappresenta un’operazione vantaggiosa per la Juventus. Pur non essendo mai entrato stabilmente nei piani tecnici del club, Djalo ha permesso ai bianconeri di ottenere un ritorno positivo a bilancio e di proseguire nel processo di snellimento della rosa, strategia chiave del mercato estivo 2025.

COMUNICATO – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 1,4 milioni, al netto degli oneri accessori.