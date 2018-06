Chievo, ufficiale il colpo Djordjevic dalla Lazio: i dettagli

Colpo Filip Djordjevic del Chievo Verona. Acquisto ufficiale dalla Lazio, i dettagli del nuovo accordo che partirà dal 1 luglio 2018: tre anni di contratto per l’ex bomber capitolino

Calciomercato, ufficiale il colpo Filip Djordjevic per il Chievo Verona. La società clivense si assicura un attaccante d’esperienza che si metterà nuovamente in gioco dopo l’esperienza con la Lazio. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale dell’acquisto da parte del Chievo su Twitter. Il calciatore ha firmato il contratto che lo legherà al club di Campedelli dopo aver sostenuto le visite mediche spalmate in due giorni.Contratto triennale fino al 2021 che inizierà ufficialmente a partire dal 1 luglio 2018, il giorno dopo la scadenza del precedente vincolo con la Lazio.

Questo il testo del comunicato ufficiale sul sito web: «L’A.C.ChievoVerona comunica di aver tesserato con decorrenza dal 01/07/2018 il calciatore Filip Djordjevic, attaccante con contratto in scadenza al 30/06/2018 con l’S.S. Lazio. Il contratto sottoscritto dal giocatore serbo con il club gialloblù avrà durata triennale, con scadenza il 30/06/2021, con opzione per il prolungamento per il quarto anno». Tre anni di contratto più opzione per il quarto, Djordjevic sostituirà così Inglese al centro dell’attacco clivense e si metterà a disposizione del tecnico D’Anna a partire dal prossimo ritiro estivo.