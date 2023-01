Do you remember? Lazio Fiorentina, il finale è sempre Viola

Quanto accaduto ieri all’Olimpico era già successo 9 volte ed un totale di 10 su 23 pareggi dice chiaramente che c’è una certa abitudine

Lazio-Fiorentina 1-1 è un risultato più che frequente, è un vero e proprio tormentone che puntualmente si ripete. Quanto accaduto ieri all’Olimpico era già successo 9 volte ed un totale di 10 su 23 pareggi dice chiaramente che c’è una certa abitudine da parte delle due squadre a dividersi la posta in questa maniera. E, tanto per non sbagliare, si è ripetuto anche l’andamento dell’ultimo 1-1, con la Lazio ad andare al riposo avanti e la Fiorentina brava a recuperare.

Era il 2017-18 e sembra passato davvero tanto tempo: a segnare per i padroni di casa fu De Vrij, oggi all’Inter; a pareggiare al quarto minuto di recupero dal dischetto fu Babacar, che di squadre ne ha girate tante e dopo l’Italia è finito in Turchia prima e in Danimarca poi. Finale Viola, quindi, proprio come ieri, dove Milenkovic ha centrato la traversa sfiorando il gol della vittoria. Sarebbe stata tutta un’altra storia ed in quel caso, per ritrovare un altro 1-2, saremmo dovuti tornare indietro di 40 anni…