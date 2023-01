Do you remember? Napoli Roma, Simeone meglio di Maradona

In Napoli-Roma di Serie A di ieri sera il Cholito ha fatto meglio di Maradona e Spalletti meglio di Bianchi. Ecco perché

La rete di Giovanni Simeone che ha deciso Napoli-Roma a 4 minuti dal termine non è stata solo bellezza (grande, certo, ma qui si rischia di citare sempre Paolo Sorrentino). Oltre a 3 punti che approfondiscono il solco in classifica su una concorrenza ormai sperduta, il Cholito ha fatto meglio di Maradona e Spalletti meglio di Bianchi. Perché in occasione del primo scudetto partenopeo, Napoli-Roma finita 0-0, mentre stavolta è stata una partita degna di rappresentare la Serie A all’estero.

Di 2-1 nella storia dk Napoli-Roma ce ne sono stati. Ma per trovarne uno così congegnato, con rete nel primo tempo del Napoli, pareggio della Roma nella ripresa e 2-1 definitivo, bisogna risalire al lontano dicembre del 1940. Era l’epoca in cui Napoli-Roma veniva definita sui quotidiani “La partita della tradizione”. La aprì Rosellini al venticinquesimo minuto, pareggio Borsetti su rigore e siglò il gol della vittoria l’azzurro Quario. Il maltempo e una situazione di classifica tutt’altro che esaltante per entrambe le squadre sconsigliò il pubblico dall’andare allo stadio. Ieri sera al Maradona si contavano quasi 50.000 spettatori. All’epoca erano circa 8.000, davvero pochissimi per un incontro di Serie A