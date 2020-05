Domani Consiglio di Lega Serie A. I temi all’ordine del giorno

Convocato per domani il Consiglio della Lega Serie A: dalla ripresa del campionato all’ipotesi playoff, ecco i temi di dibattito

Domani avrà luogo il Consiglio della Lega Serie A. I membri prenderanno in esame alcune questioni molto delicate per il destino del campionato italiano, in attesa di novità dal Governo e nello specifico da Vincenzo Spadafora.

Fra i temi all’ordine del giorno, secondo la ricostruzione di Ansa, troviamo: gestione del calendario (alcuni chiedono di recuperare subito le vecchie gare rinviate, mentre altri invocano il ritorno del calcio con la 27a giornata); ipotesi di playoff e playout in caso di mancato completamento della stagione; atteggiamento nei confronti dei media player quali Sky, Dazn e Img, che non hanno versato l’ultima rata per i diritti della Serie A; la possibile data della ripartenza del campionato (tra 13 e 20 giugno).