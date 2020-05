Domizzi: «Ecco qual è la differenza fra Zapata e Muriel»

Domizzi, ex compagno di Zapata e Muriel all’Udinese, spiega la differenza fra i tue attaccanti colombiani dell’Atalanta

Nel corso dell’intervista a Itasportpress, Maurizio Domizzi ha spiegato qual è l’elemento che distingue Duvan Zapata da Luis Muriel. Entrambe le punte dell’Atalanta hanno condiviso lo spogliatoio col difensore ai tempi dell’Udinese.

«La differenza tra Duvan Zapata e Muriel sta nella precocità con cui si mette in evidenza il proprio talento. Muriel ha mostrato il suo potenziale molto prima di Duvan e più velocemente. In molti si aspettavano che sarebbe cresciuto ancora, ma non tutti sono destinati a migliorare ulteriormente. A volte si raggiunge il massimo già a 25 anni. Zapata, invece, andava semplicemente “rifinito”, aveva bisogno di più tempo per emergere. Non tutti i giocatori hanno la stessa storia».