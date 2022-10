Donadoni: «Italia? Dai complimenti al disastro ma così il movimento non crescerà mai»

Roberto Donadoni, ex Ct dell’Italia, ha parlato a Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport del calcio italiano

ITALIA – «Agli Europei ci è girato tutto bene, siamo arrivati in finale e vinto con merito. Nelle qualificazioni ai Mondiali al contrario c’è andato tutto storto. Il problema è che dai complimenti e dai record si passa al disastro, al crollo totale. Non è così, le cose si potevano fare meglio, sicuro, ma così il movimento non crescerà mai».

MANCINI – «Ha un lavoro più difficile del mio ma Southgate non sta meglio. Le Nazionali non sono lo specchio dei campionati».

GIOVANI – «Bisogna continuare a investire su di loro. Chi ci crede ottiene risultati e gli stranieri possono diventare una risorsa».