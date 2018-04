Donnarumma: «Sto dando tutto per il Milan»

Le parole di Gianluigi Donnarumma al termine di Milan-Napoli, match terminato sul risultato di 0-0

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, al termine del match pareggiato 0-0 contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Andiamo avanti, ci sono altre partite da giocare, il nostro obiettivo è quello di raggiungere l’Europa. La parata su Milik? E’ una delle migliori che ho fatto, era vicinissimo, sono stato bravo a portarlo dalla mia parte e fare una bella parata. Il mio futuro? Non penso al mercato, do tutto per questa maglia e non voglio pensare a nulla».

Il portiere rossonero ha continuato: «I cori dei napoletani contro di me? Mi dispiace, non ho mai detto nulla contro il Napoli. Ho sempre elogiato gli azzurri, spero vincano. Mi dispiace perché amo la città e non so perché i tifosi facciano cori del genere. Simpatizzo per il Napoli perché rappresenta la mia città, non so che dire. Reina? Siamo amici, ma non abbiamo parlato di mercato e del futuro. Ci siamo fatti i complimenti e ci siamo salutati».