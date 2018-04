Milan-Napoli 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Milan-Napoli, 32ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

MILAN-NAPOLI: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Assente Mario Rui, Maurizio Sarri si affida al veterano Christian Maggio, con Hysaj che si sposta sulla fascia sinistra. A completare il reparto difensivo i solito Albiol e Koulibaly. Nessun altro cambiamento: centrocampo con Allan, Jorginho e Hamsik, attacco con Callejon, Mertens e Insigne. Per quanto riguarda il Milan, invece, Gattuso si decide di affidare il reparto offensivo a Kalinic, che sarà supportato ormai dai soliti Suso e Calhanoglu. In difesa, vista la doppia assenza di Romagnoli e Bonucci, spazio a Musacchio e Zapata. A completare il reparto arretrato Rodriguez e Calabria. Centrocampo confermato con il trio Kessié-Biglia-Bonaventura.

Milan-Napoli 0-0: tabellino

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Abate, Antonelli, G. Gómez, Montolivo, Locatelli, Mauri, Cutrone, Borini, A. Silva. Allenatore: Gattuso.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamšík; Callejón, Mertens, Insigne. A disposizione: Sepe, Rafael, Chiricheş, Tonelli, Milić, Diawara, Machach, Rog, Zieliński, Ounas, Milik. Allenatore: Sarri.

Marcatori: /

Arbitro: Luca Banti di Livorno

Note: /

Milan-Napoli: diretta live e sintesi

12′ Ancora Milan! Cross per Kalinic dalla sinistra, ma Reina è bravissimo ad anticipare l’attaccante

10′ Che occasione per il Milan!! Cross bellissimo di Suso, ma Kalinic solo davanti alla porta non riesce a mettere in rete di testa

8′ Dopo un buon momento del Milan, il Napoli si ripropone in avanti

5′ Milan ancora in avanti: c’è il secondo angolo per i rossoneri

3′ Bonaventura dalla distanza!! Para Reina! Buona occasione per il Milan

2′ Subito in avanti il Napoli, che guadagna un angolo

1′ Fischio d’inizio: Banti dà il via alla partita!

Milan-Napoli: formazioni ufficiali

Milan-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Calhanoglu, Kalinic. A disp.: Storari, A. Donnarumma, Abate, Gomez, Gabbia, Antonelli, Locatelli, Montolivo, Mauri, Borini, Cutrone, Silva. All.: Rino Gattuso.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Koulibaly, Albiol, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Sepe, Rafael, Milic, Tonelli, Chiriches, Diawara, Rog, Zielinski, Ounas, Machach, Milik. All.: Maurizio Sarri.

Queste le parole di Gennaro Gattuso alla vigilia del match contro il Napoli: «Ho dato due giorni di riposo ai ragazzi e quando sono tornati ho visto troppe facce abbattute. Dobbiamo pensare che contro il Sassuolo abbiamo dato continuità di prestazione. C’è bisogno, però, di migliorare negli ultimi metri. Tranne gli ultimi 10 minuti contro Juve e contro Inter, abbiamo giocato bene, siamo vivi. Qualcuno è stanco, ma bisogna continuare su questa strada. Il Napoli? Quando affronti allenatori come Sarri o Di Francesco, bisogna prendere spunti e imparare. Bisogna essere bravi a livello tecnico e tattico. Il Napoli è uno spettacolo, c’è grande organizzazione, sanno muovere la palla». Su Buffon: «Non posso dare giudizi agli altri. Ho preso 5 giornate per aver dato una testata a Jordan. Spesso mi sono capitate cose del genere negli ultimi anni di carriera. Gigi per me rimane un grande compagno ed ho tanto rispetto per lui. Se se la sentirà, chiederà scusa. Donnarumma ha raggiunto le 100 presenze? Sono orgoglioso di lui, ma il bello comincia ora. Deve dare continuità, deve provare a diventare il più forte del mondo. Il suo è un ruolo difficile, ma da parte nostra c’è grande affetto. Gli errori sono normale, ma bisogna alzare l’asticella, ha le doti per diventare il migliore». In chiusura: «Reina? Non m’interessa, Pepe è del Napoli, io penso a Gigi. Var? Non capisco come non possa esserci in Europa, a cosa servono gli arbitri a fianco alle porte? Musacchio-Zapata? Abbiamo provato qualche movimento che fa il Napoli, ho fiducia in loro. Cristian farà il mondiale, Mateo è un professionista serio. Hanno sempre lavorato al meglio, potrebbero avere delle difficoltà, ma possono capitare a tutti. Il nostro momento? Dopo le tante vittorie negli ultimi tre mesi, certi risultati erano iniziati a piacerci. Ora vedo un po’ di tristezza, ma bisogna continuare così. Non possiamo lasciare nulla al caso. Voglio vedere i miei ragazzi incazzati, quando li vedo con le infradito e i pantaloncini è peggio».

Nessuna dichiarazioni, invece, da parte di Maurizio Sarri, tecnico del Napoli.

Milan-Napoli: i precedenti del match

Milan e Napoli si sono scontrate a San Siro 69 volte. Il bilancio è in favore dei rossoneri con 32 vittorie contro le 14 dei partenopei, 23 invece i pareggi. Nelle ultime 4 gare giocate a Milano, però, gli azzurri si sono imposti per 3 volte. L’ultimo match, giocato il 21 gennaio 2017, ha visto il Napoli vincere 2-1 grazie alle reti di Lorenzo Insigne e José Callejon, con Pasalic a segno per i rossoneri.

Milan-Napoli: l’arbitro del match

Sarà l’arbitro Luca Banti della sezione di Livorno a dirigere il match di San Siro delle 15 tra Milan e Napoli. Il fischietto di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Vuoto e Meli e dal quarto uomo Tagliavento. Al Var, invece, ci saranno Valeri e Doboosz. Il direttore di gara livornese ha arbitrato Milan-Napoli nel settembre del 2013, quando gli azzurri guidati da Benitez si imposero 2-1 a San Siro.

