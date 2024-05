Trevisani CONTRO i tifosi del Milan: «Ingiusto pensare che sia sempre colpa di PIOLI»

Nel corso della consueta diretta su Cronache di Spogliatoio è intervenuto Riccardo Trevisani parlando dei tifosi del Milan

LE PAROLE – «Nella richiesta di qualcosa di diverso, di una comunicazione differente, di un Milan più ambizioso, di un Lopetegui che non esca come primo nome, io sono molto d’accordo. E anche sulla critica al finale di stagione del Milan e ad alcune difficoltà del Milan, e ad alcuni errori che ha fatto Pioli, io sono molto d’accordo. Così come alla critica ad alcuni giocatori che hanno vecchi o meno che hanno fatto male: e io sono molto d’accordo. E quel tipo di contestazione mi trova d’accordo. Io non sono d’accordo, e salgo sul cavallo con la sciabola, quando la contestazione è che al Milan non funziona niente ed è tutta colpa di Pioli. Ha delle responsabilità evidenti ma non è che il Milan sia il Real pieno di Vinicius, Rodrygo, Bellingham… e Pioli lo sta rendendo una squadra di Serie C»