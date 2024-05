San Siro ristrutturazione, Sala: «Serve trovare una SOLUZIONE. Rischia di essere ABBANDONATO»

San Siro ristrutturazione: Beppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del futuro dell’impianto milanese: le sue dichiarazioni

Come riportato dall’ANSA, il sindaco Sala è tornato a parlare del futuro di San Siro, stadio di Inter e Milan: parlando della ristrutturazione.

PAROLE – «E’ la prova che la nostra via di provare a rigenerare San Siro è l’unica possibile. Anche la sentenza di oggi è un passo in più per dire che San Siro non è abbattibile, quindi ci sono due alternative: o riusciamo a convincere le squadre a rigenerare San Siro ed è una vittoria per la città; oppure, se ciò non avverrà, San Siro rischia di trasformarsi in qualcosa che perde un po’ del suo ruolo. San Siro è passato attraverso settimane e mesi difficili però possiamo sperare che attraverso questo lavoro realizzato da WeBuild ci possa essere l’opportunità per dargli una seconda vita».