Donnarumma brilla all’esordio con il Manchester City: parata spettacolare nel derby! I dettagli

Donnarumma brilla all’esordio con il Manchester City di Pep Guardiola: parata spettacolare nel derby! Tutti i dettagli

Gianluigi Donnarumma, 26 anni, capitano della Nazionale italiana con 76 presenze e campione d’Europa nel 2021, ha iniziato la sua avventura in Premier League nel migliore dei modi. All’esordio con la maglia del Manchester City, l’ex portiere del Milan e del Paris Saint-Germain è stato protagonista assoluto nel derby contro il Manchester United, conquistando subito la fiducia dei tifosi e gli elogi di Pep Guardiola.

Un avvio da leader tra i pali

Schierato titolare dal tecnico catalano, Donnarumma ha mostrato fin dai primi minuti sicurezza e personalità. Al 4’, su una conclusione insidiosa dell’attaccante Benjamin Šeško, il portiere azzurro ha risposto con un intervento reattivo. Poco dopo, ha rimediato a un errore in fase di costruzione del difensore croato Joško Gvardiol, anticipando con decisione Amad Diallo grazie a un’uscita di pugno precisa e tempestiva.

La parata che ha infiammato l’Etihad

Il momento clou è arrivato al 62’: sulla potente volée dell’ala camerunese Bryan Mbeumo, Donnarumma si è disteso in tuffo, realizzando una parata plastica che ha fatto esplodere l’Etihad Stadium. Un intervento da copertina, simbolo della solidità e della reattività del nuovo numero uno dei Citizens.

Qualche imprecisione con i piedi, ma bilancio positivo

Nonostante due momenti di incertezza nel gioco con i piedi (14’ e 65’), l’ex Milan ha chiuso la sua prima serata inglese con un rendimento complessivamente eccellente. A fine gara, Pep Guardiola – allenatore del City dal 2016 e vincitore di numerosi trofei, tra cui la Champions League 2023 – ha elogiato il suo nuovo portiere: “Molto bene! Mi è piaciuto come ha gestito i corner e la parata su Mbeumo è stata eccezionale. Ha tanta esperienza, ha vinto l’Europeo con l’Italia, ha vissuto stagioni di altissimo livello al PSG e lo scorso anno è stato straordinario. A 26 anni era il momento giusto per una nuova avventura e siamo felici che abbia scelto noi”.

Prossime sfide decisive

Per Donnarumma, l’inizio è stato incoraggiante. Ora lo attende un doppio impegno di altissimo livello: la sfida di Champions League contro il Napoli e, a seguire, il big match di Premier League contro l’Arsenal. Due banchi di prova immediati per confermare di essere l’uomo giusto a difendere i pali del Manchester City.