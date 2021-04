Donnarumma sorride dopo Lazio Milan: bufera sui social – FOTO

Gianluigi Donnarumma, dopo il triplice fischio della gara contro la Lazio sorride con Pepe Reina: è bufera sui social – FOTO

Gianluigi Donnarumma ha provato a tenere in piedi la baracca anche contro la Lazio: almeno due i miracoli del portiere classe 1999 contro la Lazio con l’intervento spaziale su Immobile nel primo tempo.

La prestazione non è bastata col Milan che ha perso 3-0 all’Olimpico. A fine gara, Donnarumma parlando con Reina (suo ex compagno) sorride: bufera sui social per il suo atteggiamento e i più maliziosi hanno visto anche un possibile rilassamento del portiere con le voci crescenti su un suo passaggio alla Juve.