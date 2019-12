Doping, la WADA esclude la Russia da Olimpiadi e Mondiali per 4 anni

La WADA ha preso la sua decisione sulla questione doping riguardante la Russia: esclusione per 4 anni da Olimpiadi e Mondiali

La WADA, agenzia mondiale antidoping, ha preso la sua decisione sulla questione doping riguardante la Russia: esclusione per i prossimi 4 anni dalle maggiori competizioni internazionali.

La nazionale di calcio, però, potrà prendere parte ad Euro2020, poichè la vada non considera la manifestazione un “major event organisation”. La Russia quindi, non portà prendere parte alle Olimpiadi di Tokio 2020 e ai Mondiali di Calcio, in programma in Qatar nel 2022.