Il Tottenham batte il Manchester City con un gol di Kane e fa un assist ai ‘nemici dell’Arsenal’: non cambia il distacco in vetta in Premier

Al Tottenham basta un gol di Harry Kane per superare il Manchester City. Non cambia quindi il distacco tra i Citizens e l’Arsenal, sconfitto ieri contro l’Everton, in cima alla Premier League.

Vittoria importante per la squadra di Antonio Conte che accorcia sul Newcastle quarto in classifica e ad un solo punto di distanza.