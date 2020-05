Dossena: «Cavani, vai da Conte e Lukaku!» – VIDEO

Andrea Dossena, ex compagno di Edinson Cavani al Napoli, consiglia all’uruguaiano di trasferirsi all’Inter – VIDEO

Andrea Dossena si augura che Edinson Cavani, col quale ha condiviso lo spogliatoio del Napoli, possa tornare in Italia e accasarsi all’Inter.

«Ritiro? Assolutamente no. Le due opzioni che da quanto si legge ha sono Atletico Madrid e Inter. Andrebbe a lavorare con due allenatori eccezionali, che portano fuori il 1000% di ogni giocatore. Se dovesse andare in una di queste due squadre, cadrebbe in piedi. Mi piacerebbe rivederlo in Serie A all’Inter di Conte. Una coppia con Lukaku sarebbe interessante».