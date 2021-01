Douglas Costa verso la Juventus: difficile il riscatto del Bayern Monaco

Non sta andando bene l’esperienza di Douglas Costa al Bayern Monaco: pochissimi minuti giocati e il riscatto dalla Juventus si allontana

Douglas Costa è tornato al Bayern Monaco in estate, ma la sua esperienza con i tedeschi non sta andando come sperato. Questa mattina La Gazzetta dello Sport lo ha definito un flop.

Secondo quanto riportato, il poco minutaggio del brasiliano in baviera, con tutta probabilità, porterebbe la squadra tedesca a non riscattarlo. Riportando l’esterno in Italia alla Juventus.